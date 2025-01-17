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Рязанские врачи приняли роды у женщины с редкой патологией пуповины
У роженицы диагностировали предлежание сосудов пуповины — состояние, при котором сосуды, идущие внутри околоплодных оболочек, располагаются над внутренним зевом шейки матки, перед головкой плода.

Рязанские врачи приняли роды у женщины с редкой патологией пуповины. Об этом сообщила пресс-служба Перинатального центра.

У роженицы диагностировали предлежание сосудов пуповины — состояние, при котором сосуды, идущие внутри околоплодных оболочек, располагаются над внутренним зевом шейки матки, перед головкой плода. Опасность такой аномалии заключается в возможных повреждениях незащищенных сосудов во время родов, что может создать угрозу жизни ребенка.

Отмечается, что такое явление встречается крайне редко, но для центра это второй случай за четыре месяца.

Будущую маму госпитализировали заранее и родоразрешили оперативным путем.

Фото: Рязанский областной перинатальный центр.