Рязанские полицейские депортировали и выдворили пятерых иностранцев из России

Мигранты нарушили законы РФ.

Рязанские полицейские депортировали и выдворили пятерых иностранцев из России. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Депортации подлежали трое уроженцев Юго-Восточной Азии, которых ранее в ходе рейда сотрудники полиции обнаружили в производственном помещении. Как выяснилось, мигранты трудились нелегально.

Принудительному выдворению подверглись двое граждан стран Средней Азии, мужчина и женщина. Ранее их неоднократно уличали в нарушениях миграционного законодательства.