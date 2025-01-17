Рязанские полицейские депортировали и выдворили пятерых иностранцев из России
Мигранты нарушили законы РФ.
Рязанские полицейские депортировали и выдворили пятерых иностранцев из России. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Депортации подлежали трое уроженцев Юго-Восточной Азии, которых ранее в ходе рейда сотрудники полиции обнаружили в производственном помещении. Как выяснилось, мигранты трудились нелегально.
Принудительному выдворению подверглись двое граждан стран Средней Азии, мужчина и женщина. Ранее их неоднократно уличали в нарушениях миграционного законодательства.