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Рязанец сообщил, что нечистоты две недели льются в ручей Паника
Отмечается, что «Водоканал» не может решить проблему.

Рязанец сообщил, что нечистоты две недели льются в ручей Паника. Об этом пишет 62ИНФО.

По словам местного жителя, с 3 января 2025 года из канализационного колодца в районе улицы Пойменная текут сточные воды в ручей Паника, котораый впадает в реку Павловка, а та — в Оку.

Отмечается, что «Водоканал» не может решить проблему.

Рязанец сообщил, что на участке стоит едкий запах.

Напомним, ранее в Рязани позеленел ручей Паника.