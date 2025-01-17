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Рязанцы заложили в ломбарды за девять месяцев имущества на 1,75 млрд рублей
Общая сумма займов увеличилась на 8,3% в сравнении с тем же периодом 2023 года.

Рязанцы заложили в ломбарды за девять месяцев имущества на 1,75 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

«Средняя сумма, которую граждане получали в ломбарде, за год выросла на 22,4%. По итогам девяти месяцев 2024 года она составила 15,2 тысячи рублей. Увеличение среднего размера займа стало следствием повышения стоимости залоговых активов, так как в основном ломбарды выдают деньги под залог золотых изделий», — говорится в сообщении.

Общая сумма займов увеличилась на 8,3% в сравнении с тем же периодом 2023 года. В то же время спрос на услуги ломбардов сократился на 11,5%.