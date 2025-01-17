Рязанцы рассказали о разрушающемся из-за прорыва водопровода доме

О проблеме сообщили жильцы по адресу Дзержинского, 62, корпус 1.

Рязанцы рассказали о разрушающемся из-за прорыва водопровода доме. Об этом пишет группа «Типичная Рязань» ВКонтакте.

О проблеме сообщили жильцы по адресу Дзержинского, 62, корпус 1.

«Снова вода льется по улице, пар в подвале. Ситуация не улучшается. Водоканал откачивает воду, симптомы уменьшаются, но потом вновь возвращаются. Замкнутый круг», — говорится в посте.

Автор видео в ролике заявляет, что из-за постоянного воздействия горячей воды и испарений несущие конструкции здания начали разрушаться.