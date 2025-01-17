Рязанцы бесплатно отправили почти 3,5 тысячи посылок в зону СВО

Чаще всего семьи отправляют теплую одежду, постельные принадлежности и другие необходимые вещи. Из продуктов питания — сухофрукты, орехи, чай, конфеты.

Рязанцы через Почту России бесплатно отправили почти 3,5 тысячи посылок в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чаще всего семьи отправляют теплую одежду, постельные принадлежности и другие необходимые вещи. Из продуктов питания — сухофрукты, орехи, чай, конфеты.

Нередко в посылки вкладывают детские рисунки и послания с добрыми пожеланиями.

Отмечается, что бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг. Такие отправления компания обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения.