Рязанцев предупредили об отключении электричества 20 января

Электричества не будет с 9:30 до 15:00.

Рязанцев предупредили об отключении электричества 20 января. Об этом сообщила пресс-служба ГУП РО «РГРЭС».

20 января с 09:30 до 15:00 в связи с работами на линиях электроэнергия будет отключена по адресам: