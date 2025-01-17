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Рязанцев предупредили об отключении электричества 20 января
Электричества не будет с 9:30 до 15:00.

Рязанцев предупредили об отключении электричества 20 января. Об этом сообщила пресс-служба ГУП РО «РГРЭС».

20 января с 09:30 до 15:00 в связи с работами на линиях электроэнергия будет отключена по адресам:

  • улица Бабушкина, дома №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
  • улица 1-й пр. Бабушкина, дома №№ 3, 5, 7, 9, 8, 10, 12, 14, 16;
  • улица Ломоносова, дома №№ 37, 39, 45, 47, 49, 47, 53, 55, 57, 58, 60, 62, 64;
  • улица Декабристов, дома №№ 9, 11, 13, 15, 21, 23, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
  • улица Гастелло, дома №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 18, 20, 22, 24;
  • улица Пугачева, дома №№ 53, 55, уч. 75;
  • проезд Декабристов, дома №№ 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 25А, 25 литА, 25.