Рязанцам начали приходить рассылки о «смертельном» парацетамоле

Рязанцы стали получать сообщения в мессенджерах о якобы смертельно опасном зарубежном парацетамоле, приняв который, человек умирает через неделю.

Рязанцам начали приходить рассылки о смертельном парацетамоле. Об этом сообщает опергруппа Рязанской области.

Отмечается, что рязанцы стали получать сообщения в мессенджерах о якобы смертельно опасном зарубежном парацетамоле, приняв который, человек умирает через неделю.

«Безыскусно, простенько, но настырно. Трагическим голосом и с ненормативной лексикой», — подчеркнули в оперштабе.

Там пояснили, что все препараты, независимо от производителя, подлежат государственному контролю качества, эффективности, безопасности. Рязанцев призвали не верить в фейки и покупать лекарства в аптеках.