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«Известия»: Рязань вошла в зону риска образования «пузыря» на рынке недвижимости
Аналитики провели исследование сбалансированности рынка новостроек в 20 городах с объемом текущего строительства не менее миллиона квадратного метра жилья по состоянию на декабрь 2024 года.

Рязань и еще восемь регионов России вошли в зону риска образования «пузыря» на рынке жилой недвижимости. Об этом 17 января сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Специалисты провели исследование сбалансированности рынка новостроек в 20 городах с объемом текущего строительства не менее миллиона квадратного метра жилья по состоянию на декабрь 2024 года.

Так, провели оценку валового городского продукта (ВГП — индикатор рыночной стоимости товаров и услуг, произведенных во всех секторах экономики в городе за год) по каждому муниципалитету, значение которого сравнивалось с объемами текущего строительства. Для оценки сбалансированности был рассчитан показатель «ВГП на 1 кв. м строящегося жилья», значение ВГП делилось на объем текущего строительства.

Как говорится в публикации, полученное значение показывает, сколько создаваемых городом товаров, услуг и других экономических благ в рублях приходится на 1 кв. м строящегося жилья. Эксперты отметили, что показатель характеризует, насколько комфортной и благополучной может быть жизнь людей, которые будут проживать во всем объеме строящегося жилья в определенном городе, по сравнению с другим муниципалитетом.

Первые четыре места, по данным «Известий», заняли города со сбалансированными объемами рынка недвижимости и валового городского продукта: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Самара. Отмечается, что экономика этих городов в большей степени, чем в других городах, обеспечивает текущие объемы строительства.

В зоне риска, как говорится в публикации, оказались города с большими объемами строительства, но при этом относительно низким показателем ВГП: Рязань, Хабаровск, Уфа, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Мытищи, Владивосток, Краснодар, Тюмень.

«Низкий показатель «ВГП на 1 кв. м» свидетельствует о перегреве рынка строительства, за ростом которого не поспевают другие отрасли городской экономики, то есть, по сути, этот рост не обеспечивается соответствующими ресурсами, во-первых, для формирования платежеспособного спроса, в том числе неспекулятивного, во-вторых, для формирования качественной жизни в строящихся домах — как минимум сопоставимой с текущим уровнем. На таких рынках возникает риск образования рыночного «пузыря», — привели «Известия» слова аналитиков.