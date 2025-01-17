Руководство РГРТУ проведет прямую линию по вопросам приемной кампании
Руководство РГРТУ проведет прямую линию по вопросам приемной кампании. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Трансляция пройдет 20 января в 19 часов. Главный спикер — и.о. ректора университета Сергей Банников. Также о правилах поступления и приема расскажут проректор по образовательной деятельности Елена Соколова и ответственный секретарь приемной комиссии Ирина Цвиринько.
Абитуриенты и их родители узнают:
- как правильно выбрать специальность;
- как повысить свои шансы на поступление;
- кого ждут на своих предприятиях ключевые работодатели нашего и соседних регионов;
- поговорим о целевом обучении, насыщенной студенческой жизни и многом другом.
Вопросы можно задать заранее в сообщениях официальной