Руководство РГРТУ проведет прямую линию по вопросам приемной кампании

Руководство РГРТУ проведет прямую линию по вопросам приемной кампании. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Трансляция пройдет 20 января в 19 часов. Главный спикер — и.о. ректора университета Сергей Банников. Также о правилах поступления и приема расскажут проректор по образовательной деятельности Елена Соколова и ответственный секретарь приемной комиссии Ирина Цвиринько.

Абитуриенты и их родители узнают:

как правильно выбрать специальность;

как повысить свои шансы на поступление;

кого ждут на своих предприятиях ключевые работодатели нашего и соседних регионов;

поговорим о целевом обучении, насыщенной студенческой жизни и многом другом.