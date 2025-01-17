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Российские ученые рассказали, что болезнь «зомби-оленей» может передаться людям
Заболевание является прионным из-за инфекционных патогенов, затрагивающих мозг.

Российские ученые рассказали, что болезнь «зомби-оленей» может передаться людям. Об этом «Известиям» сообщил руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

На данный момент известно, что дикие свиньи могут заражаться, поедая трупы инфицированных оленей.

Свое название «зомби» болезнь получила из-за характерных симптомов: вялость, отсутствие инстинкта самосохранения, бесконтрольное слюноотделение.

Заболевание является прионным из-за инфекционных патогенов, затрагивающих мозг.