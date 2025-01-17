Российские пользователи iPhone обнаружили необычный баг

При многократном создании снимков экрана одно и то же изображение становится перенасыщенным и кислотно-красным.

Российские пользователи iPhone обнаружили необычный баг. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на портал Hi-Tech Mail.

При многократном создании снимков экрана одно и то же изображение становится перенасыщенным и кислотно-красным.

Чтобы воспроизвести ошибку, нужно сделать скриншот любой фотографии, а затем повторить процедуру несколько раз. Уже на первых снимках экрана заметен красный фильтр.