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Полиция поймала в Рязани иностранца с фиктивной регистрацией
Мужчина заплатил рязанке, чтобы прописаться по месту ее проживания.

Полиция поймала в Рязани иностранца с фиктивной регистрацией. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

16 января наряд ППС на Народном бульваре остановил гражданина одной из стран Средней Азии. Для установления законности его нахождения на территории России патрульные доставили 38-летнего мужчину в отдел.

При проверке документов выяснилось, что регистрация мигранта в квартире дома на улице Бирюзова фиктивная и в действительности он проживает в другом месте. 37-летняя хозяйка незаконно зарегистрировала иностранца в своем жилище за денежное вознаграждение.

В отношении женщины дознавателем возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Ей грозит до пяти лет лишения свободы и штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Иностранца привлекут к административной ответственности, ему грозит административный штраф и выдворение за пределы России.