Пенсионный фонд закупит 12 машин для рязанских инвалидов без ног

Автомобили поставят до 31 марта 2025 года.

Пенсионный фонд закупит 12 автомобилей для рязанских инвалидов без ног. Начальная стоимость двух тендеров на госзакупках 15 миллионов 64 тысячи 999 рублей.

Согласно документам, две машины с адаптированными органами управления с механической трансмиссией купят для рязанцев с нарушениями функций правой ноги. Еще шесть автомобилей поставят для людей без левой ноги, и четыре для горожан с нарушениями функций обеих ног.

Кузов должен быть седаном или хэтчбэком. Машины закупят новые, с датой изготовления не ранее 2024 года.

Автомобили поставят до 31 марта 2025 года.