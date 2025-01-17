Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
Сбт, 18
Вск, 19
ЦБ USD 102.38 -0.43 17/01
ЦБ EUR 105.81 -0.29 17/01
Нал. USD 103.60 / 102.90 17/01 15:00
Нал. EUR 107.50 / 108.20 17/01 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
17 858
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
22 786
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
32 696
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
27 552
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Пенсионный фонд закупит 12 машин для рязанских инвалидов без ног
Автомобили поставят до 31 марта 2025 года.

Пенсионный фонд закупит 12 автомобилей для рязанских инвалидов без ног. Начальная стоимость двух тендеров на госзакупках 15 миллионов 64 тысячи 999 рублей.

Согласно документам, две машины с адаптированными органами управления с механической трансмиссией купят для рязанцев с нарушениями функций правой ноги. Еще шесть автомобилей поставят для людей без левой ноги, и четыре для горожан с нарушениями функций обеих ног.

Кузов должен быть седаном или хэтчбэком. Машины закупят новые, с датой изготовления не ранее 2024 года.

Автомобили поставят до 31 марта 2025 года.