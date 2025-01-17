Названы самые популярные и редкие имена новорожденных рязанцев в 2024 году
Также среди младенцев встречались необычные имена, такие как Евангелина, Аврора, Марьяна, Аделия, Сима, Анис, Билол, Белояр, Евсей, Алмаз, Еремей.
Названы самые популярные и редкие имена новорожденных рязанцев в 2024 году. Список опубликовал региональный ЗАГС.
Отмечается, что в 2024 году в Рязанской области родились 6 427 новорожденных, среди них 3 146 девочек, 3 281 мальчиков.
Чаще всего девочек называли именами: София, Василиса, Анна, Ева, Виктория, Мария. Мальчиков — Михаил, Александр, Максим, Артем, Иван, Матвей, Дмитрий.
Самыми редкими именами для новорожденных стали Милена, Регина, Оксана, Богдана, Нина, Лидия, Римма, Наталия, Тамара, Федор, Яков, Архип, Валентин, Клим, Савва, Стас, Филипп, Прохор.
Также среди младенцев встречались необычные имена, такие как Евангелина, Аврора, Марьяна, Аделия, Сима, Анис, Билол, Белояр, Евсей, Алмаз, Еремей.