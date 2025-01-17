Названы самые популярные и редкие имена новорожденных рязанцев в 2024 году

Также среди младенцев встречались необычные имена, такие как Евангелина, Аврора, Марьяна, Аделия, Сима, Анис, Билол, Белояр, Евсей, Алмаз, Еремей.