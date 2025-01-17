На Камчатке муж зарезал жену из-за ревности

На Камчатке мужчина зарезал жительницу Красноярска из-за ревности. Об этом 17 января сообщил Mash.

Родные женщины рассказали каналу, что в праздники мужчина выпил и набросился на друга с женой. Отмечается, что от потери крови пострадавшая умерла. Знакомый получил тяжелые травмы. Его пока не могут допросить.

Мужчину задержали. По данным канала, он говорит, что пытался защитить супругу от знакомого.

Mash утверждает, что в эту версию родственники погибшей не верят. Ее тело забрали из Петропавловска-Камчатского. Похоронят женщину в Туве.