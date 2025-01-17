МВД сообщили о новой схеме мошенничества, направленной на детей

Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в «Сферуме».

МВД сообщили о новой схеме мошенничества, направленной на детей. Информация появилась в Telegram-канале «Вестник Киберполиции».

Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в «Сферуме».

Для правдоподобности используют данные настоящих работников школы, дипфэйк технологии и подменные номера.

Для «обновления» просят передать телефон ребенку, которого убеждают сообщить мошенникам номер из смс сообщения.