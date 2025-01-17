Мэр Касимова рассказал о дефиците рабочих из-за высоких зарплат в Wildberries

«К сожалению, зарплаты на Wildberries и у нас в бюджетной сфере диаметрально отличаются. Люди при зарплате 100-120 тысяч на некоторых сельхозпредприятиях уходят в Wildberries, потому что там предлагают в два раза больше», — заявил Бахилов.

Иван Бахилов, мэр Касимова, рассказал, что сотрудники местных организаций уходят в Wildberries из-за высоких зарплат. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«К сожалению, зарплаты на Wildberries и у нас в бюджетной сфере диаметрально отличаются. Люди при зарплате 100-120 тысяч на некоторых сельхозпредприятиях уходят в Wildberries, потому что там предлагают в два раза больше», — заявил Бахилов.

Также он отметил, по зарплатам местных механизаторов и рабочих конкурировать с Wildberries невозможно. По словам Бахилова, тяжело быстро найти сотрудников и соперничать с федеральными сетями.