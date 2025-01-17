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Марочко: ВС России выбили подразделения ВСУ под Макеевкой в ЛНР
После перехода стратегической высоты под контроль российских сил противник покинул несколько позиций, «ввиду отсутствия в них дальнейшей целесообразности».

Российские военные выбили подразделения ВСУ со стратегической высоты под Макеевкой в ЛНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, после перехода упомянутой стратегической высоты под контроль российских сил противник покинул несколько позиций, «ввиду отсутствия в них дальнейшей целесообразности».