Марочко: ВС России выбили подразделения ВСУ под Макеевкой в ЛНР

После перехода стратегической высоты под контроль российских сил противник покинул несколько позиций, «ввиду отсутствия в них дальнейшей целесообразности».

Российские военные выбили подразделения ВСУ со стратегической высоты под Макеевкой в ЛНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, после перехода упомянутой стратегической высоты под контроль российских сил противник покинул несколько позиций, «ввиду отсутствия в них дальнейшей целесообразности».