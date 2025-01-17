Lexus перестанет производить два автомобиля

Компания отказалась от выпуска спортивных купе RC и RC F.

Lexus перестанет производить два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Речь идет о спортивных купе RC и RC. Производитель выпустил прощальные версии этих автомобилей.

«После десятилетия на рынке и более 90 тысяч проданных машин в 62 странах и регионах Lexus RC и RC F будут официально сняты с производства в конце этого модельного года», — говорится в сообщении.

Их производство завершится в ноябре 2025 года.