Lexus перестанет производить два автомобиля
Компания отказалась от выпуска спортивных купе RC и RC F.
Lexus перестанет производить два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Речь идет о спортивных купе RC и RC. Производитель выпустил прощальные версии этих автомобилей.
«После десятилетия на рынке и более 90 тысяч проданных машин в 62 странах и регионах Lexus RC и RC F будут официально сняты с производства в конце этого модельного года», — говорится в сообщении.
Их производство завершится в ноябре 2025 года.