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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 18-19 января
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене областной филармонии пройдет концерт РГСО и заслуженного артиста России Даниила Спиваковского «Почтарская сказка».

В кафе-клубе «Старый парк» выступит Михаил Алейников — поэт и исполнитель авторской песни, родившийся и выросший на Рязанской земле.

В МКЦ оркестр CAGMO представит новую программу «Песни советских кинофильмов».

На втором Борковском карьере пройдут очередные всероссийские командные соревнования по зимнему рыбатлону.

Клуб Deep побалует рязанцев лучшими современными танцевальными хитами и приятными бонусами на вечеринке «Барные игры».

В научно-методическом центре народного творчества пройдет праздник «Радуйся, народ!».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».