Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
Сбт, 18
Вск, 19
ЦБ USD 102.38 -0.43 17/01
ЦБ EUR 105.81 -0.29 17/01
Нал. USD 103.90 / 103.00 17/01 10:55
Нал. EUR 107.90 / 108.65 17/01 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
17 543
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
22 566
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
32 319
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
27 202
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Глава Минздрава заявил, что бесплатной медицины для россиян станет больше
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко пояснил, что бесплатно пройти профилактический осмотр и диспансеризацию смогут более 100 миллионов россиян.

Глава Минздрава заявил, что бесплатной медицины для россиян станет больше. Его цитирует «Комсомольская правда».

Накануне правительство утвердило Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 2025 по 2027 год.

Отмечается, что объем средств на реализацию базовой и территориальных программ ОМС растет все последние годы. Поэтому в программе предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, в том числе в рамках профилактических медицинских осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах, оказание скорой медицинской помощи.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко пояснил, что бесплатно пройти профилактический осмотр и диспансеризацию смогут более 100 миллионов россиян. Он отметил, что медучреждения должны будут предупреждать население о дате и месте проведения осмотров не менее чем за три дня.