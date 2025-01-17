Глава Минздрава заявил, что бесплатной медицины для россиян станет больше

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко пояснил, что бесплатно пройти профилактический осмотр и диспансеризацию смогут более 100 миллионов россиян.

Глава Минздрава заявил, что бесплатной медицины для россиян станет больше. Его цитирует « Комсомольская правда ».

Накануне правительство утвердило Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 2025 по 2027 год.

Отмечается, что объем средств на реализацию базовой и территориальных программ ОМС растет все последние годы. Поэтому в программе предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, в том числе в рамках профилактических медицинских осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах, оказание скорой медицинской помощи.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко пояснил, что бесплатно пройти профилактический осмотр и диспансеризацию смогут более 100 миллионов россиян. Он отметил, что медучреждения должны будут предупреждать население о дате и месте проведения осмотров не менее чем за три дня.