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Арбитражный суд не удовлетворил апелляцию рязанского «Эко-Пронска» к УФАС
Региональный оператор нарушил санитарные нормы и не вывозил крупногабаритные отходы в течение 13 дней с улицы Островского, д. 31, корп. 1. Объем мусора на контейнерной площадке составил 20 куб.м.

Двадцатый Арбитражный суд Тулы рассмотрел апелляционную жалобу «Эко-Пронска» к управлению ФАС по Рязанской области и оставил ее без удовлетворения. Соответствующая информация появилась в картотеке дела.

ООО «Эко-Пронск» требовало признать недействительным решение суда о нарушении антимонопольного законодательства.

Региональный оператор нарушил санитарные нормы и не вывозил крупногабаритные отходы в течение 13 дней с ул. Островского, д. 31, корп. 1. Объем мусора на контейнерной площадке составил 20 куб.м.

«Эко-Пронск» сообщил, что КГО не вывезли из-за нарушения потребителями правил складирования: крупногабаритный мусор смешался со строительными отходами от капитального ремонта. По данному заявлению региональный оператор не предоставил доказательства в ходе рассмотрения дела.

Согласно постановлению, решение Арбитражного суда Рязанской области оставили без изменения.

Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев.

Напомним, 17 ноября 2023 года антимонопольный орган Рязанской области признал директора «Эко-Пронска» виновным в административном правонарушении, также его оштрафовали на 15 тысяч рублей. Согласно сообщению пресс-службы регионального УФАС, основанием для возбуждения дела стало злоупотребление доминирующим положением. «Эко-Пронск» отказывал в вывозе крупногабаритных отходов и нарушал периодичность работы.

Региональный оператор заявил, что услуга по вывозу крупногабаритного мусора не оказана по вине управляющих компаний и жителей, которые складируют строительные отходы.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд обязал «Эко-Пронск» вывозить крупногабаритный мусор с контейнерной площадки на улице Островского в Рязани.