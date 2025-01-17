Рязанец год избивал и насиловал девочку-подростка

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

18-летний рязанец год избивал и насиловал девочку-подростка. Об этом пишет Фонтанка.ru.

Отмечается, что в пятницу, 17 января, в Санкт-Петербурге патрульные вызволяли пострадавшую из квартиры в Калининском районе.

Мать потерпевшей позвонила в полицию и сообщила, что ее 16-летнюю дочь удерживают и избивают на проспекте Луначарского.

На месте задержали 18-летнего жителя Рязани. Его доставили в отдел, оформили протокол о мелком хулиганстве и закрыли в камере.

Девочку осмотрели в больнице и зафиксировали ушибы.

Позже мать потерпевшей написала заявление, в котором указала, что задержанный на протяжении года избивал и насиловал ее дочь на территории Рязани.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.