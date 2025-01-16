Зеленский заявил, что Европа не справится с Россией в случае конфликта без ВСУ

Также он назвал Европу «совершенно другой цивилизацией, которая не знает, что такое война».

Владимир Зеленский заявил, что Европа не справится с Россией в случае конфликта без Вооруженных сил Украины. Его слова передает польское издание Onet.

«Без украинской армии у Европы сегодня нет никаких шансов против России», — сказал Зеленский.

Также он назвал Европу «совершенно другой цивилизацией, которая не знает, что такое война».