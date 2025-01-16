Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине в 2025 году

По его мнению, если Трамп сможет «надавить» на Россию, то конфликт закончится.

Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине в 2025 году. Об этом пишет «Газета.ру».

По его мнению, если Трамп сможет «надавить» на Россию, то конфликт закончится.

«Я уверен, что Россия боится Америку и Китай. Трамп может заставить Россию остановиться. Мы должны договориться с Трампом», — заявил президент Украины.

Он также добавил, что Украине необходимо предоставить «серьезные гарантии безопасности», которые будут полезны не только Европе, но и станут «сигналом для России».