Wildberries обнаружил новую мошенническую схему с обманом детей

Отмечается, что аферисты создают в мессенджерах фейковые аккаунты от имени популярных игровых блогеров.

Wildberries обнаружил новую мошенническую схему с обманом детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что аферисты создают в мессенджерах фейковые аккаунты от имени популярных игровых блогеров.

Потенциальная жертва получает сообщение с выгодным предложением — например, купить внутриигровые предметы по сниженной стоимости.

Когда ребенок соглашается, его просят ввести данные карты родителей или логин и пароль от личного кабинета на маркетплейсе.