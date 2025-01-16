Wildberries обнаружил новую мошенническую схему с обманом детей
Отмечается, что аферисты создают в мессенджерах фейковые аккаунты от имени популярных игровых блогеров.
Wildberries обнаружил новую мошенническую схему с обманом детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что аферисты создают в мессенджерах фейковые аккаунты от имени популярных игровых блогеров.
Потенциальная жертва получает сообщение с выгодным предложением — например, купить внутриигровые предметы по сниженной стоимости.
Когда ребенок соглашается, его просят ввести данные карты родителей или логин и пароль от личного кабинета на маркетплейсе.