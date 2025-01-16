ВС России нанесли удар по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине

Это было сделано в ответ на попытки срыва подачи газа по «Турецкому потоку» и на удары ATACMS по территории России.

ВС России нанесли удар по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.

В ведомстве указали, что удар нанесен в ответ на попытки срыва подачи газа по «Турецкому потоку» и на удары ATACMS по территории России.