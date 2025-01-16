Вильфанд: 2024 год в России стал самым жарким в истории

До этого самым жарким считался 2020 год.

2024 год в России стал самым жарким в истории. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, средняя годовая температура в РФ в прошлом году составила минус 0,1 градуса, при том, что средняя температура на всей Земле составила 15,1 градуса, и 2024 год на планете стал самым теплым в истории.

Синоптик отметил, что до этого самым жарким считался 2020 год.