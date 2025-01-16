В Ставропольском крае умерла избитая мужем женщина

В Ставропольском крае умерла избитая мужем женщина. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Медики и ее муж говорят, что причиной стал цирроз печени.

Знакомые женщины утверждают, что она жаловалась на физическое насилие со стороны супруга.

Знакомая умершей рассказала каналу, что муж Юлии военный Виталий П. взял отпуск на 19 дней и вернулся домой в село Винсады в сентябре. По истечении срока он оформил больничный, затем продлил его ещё на несколько месяцев.

По словам жительницы, в это время Виталий жестоко избивал жену на глазах пятерых детей. Причину смерти указали «цирроз печени», хотя супруга несколько дней держали в полиции.