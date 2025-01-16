В Рязанской области женщина украла деньги со счета знакомой

Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В Рязанской области женщина украла деньги со счета знакомой. Об это сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2024 года в Кадоме. 35-летняя местная жительница взяла телефон у своей знакомой под предлогом помощи в его настройке. Получив доступ к банковским приложениям, она перевела на свой счет 11 тыс. рублей.

Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.