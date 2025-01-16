В Рязанской области резко ухудшится погода
По данным синоптиков, в ближайший час, с сохранением ночью и утром 17 января на территории Рязанской области местами ожидается налипание мокрого снега, гололед.
В Рязанской области резко ухудшится погода. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, в ближайший час, с сохранением ночью и утром 17 января на территории Рязанской области местами ожидается налипание мокрого снега, гололед.
На дорогах гололедица.
Ранее стало известно, что в Рязанскую область вернутся морозы.