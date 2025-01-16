В Рязанской области молодой человек избил знакомого до смерти

Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд.

В Кораблинском районе осудят 25-летнего молодого человека за убийство. Об этом 16 января сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2024 обвиняемый, «находясь в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, связанных с аморальным поведением и высказыванием в его адрес оскорбительных выражений со стороны ранее знакомого ему 41-летнего мужчины, нанес последнему не менее 30 ударов в область головы и туловища».

От полученных повреждений мужчина скончался в медучреждении.

Прокурор Кораблинского района Рязанской области предъявил 25-летнему местному жителю обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд.