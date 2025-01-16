В Рязани засняли агрессивного водителя

На кадрах видно, как водитель «Лады» подрезал автомобиль, двигающийся по круговому движению.

В Рязани засняли агрессивного водителя. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На кадрах видно, как водитель «Лады» подрезал автомобиль, двигающийся по круговому движению.

«Этот тип рубил с внутреннего радиуса на съезд в сторону Чапаева. Смысл таков, что если вы агрессивный типаж, у которого свои правила, то повторите ПДД, иначе в другой машине может оказаться такой же тип, который вам в любой форме сможет пояснить за правила», — отметил водитель.