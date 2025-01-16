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В Рязани начали применять новый метод реабилитации с горным воздухом
Специалисты кардиодиспансера первыми в регионе стали использовать гипокситерапию для восстановления взрослых пациентов. Новшество применяется в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями Национального проекта «Продолжительность и активная жизнь», который является продолжением Национального проекта «Здравоохранение».

В Рязанском кардиодиспансере начали применять новый метод реабилитации. Об этом 16 января сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Специалисты медучреждения первыми в регионе стали использовать гипокситерапию для восстановления взрослых пациентов. Новшество применяется в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями Национального проекта «Продолжительность и активная жизнь», который является продолжением Национального проекта «Здравоохранение».

"Сегодня покоряем вершины Кавказа", — ставит задачу медсестра.

Пациент в это время сидит в кресле. На лице у него маска, куда подается азотно-кислородная газовая смесь с разным содержанием кислорода. В начале — с пониженным, затем — с повышенным. Как указано в посте, пациент испытывает те же ощущения, что и альпинист, поднимающийся в гору.

«Гипокситерапия — так называется этот метод — позволяет мобилизовать все адаптационные силы организма. Кроме реабилитации после инфаркта, инсульта, ковида, других заболеваний, метод используется для подготовки пациентов к хирургическим вмешательствам. Организм мобилизуется, и человек легче переносит операцию», — отметила заведующая отделением медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями Анна Андреева.

Фото: минздрав Рязанской области