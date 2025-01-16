В Рязани двое пьяных мужчин вышли из кафе и избили прохожих

Судом установлено, что 29-летние осужденные выпили в кафе. Когда мужчины вышли из заведения, они догнали трех мужчин и избили. Также осужденные напали на молодого человека, который попытался вступиться за пострадавших.

В Рязани осудили двух мужчин за избиение прохожих. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 16 января.

Судом установлено, что в июле 2024 года 29-летние осужденные выпили в кафе. Когда мужчины вышли из заведения, они догнали трех мужчин и избили. Также осужденные напали на молодого человека, который попытался вступиться за пострадавших.

Железнодорожный районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело. Мужчин признали виновными по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам, совершенное группой лиц, связанное с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка). Они признали вину.

Суд согласился с мнением гообвинителя, что исправление осужденных возможно только в условиях их изоляции от общества, и назначил им наказание в виде четыре лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.