В России разработали новую систему защиты жилых кварталов от БПЛА

Комплекс «Сфера» успешно протестировали на массовых мероприятиях и в зоне СВО.

В России разработали новую систему защиты жилых кварталов от БПЛА. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Ростех».

Комплекс «Сфера» успешно протестировали на массовых мероприятиях и в зоне СВО. По мнению экспертов, он гораздо безопаснее зенитно-ракетных комплексов в городских условиях. Разработка способна прикрывать несколько квадратных метров.

Новое устройство позволит эффективно защищать населенные пункты от возможных угроз с воздуха.

Фото: сайт челябинского радиозавода «Полет».