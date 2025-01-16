В России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком

По мнению депутатов Госдумы, оно должно составлять не 40, а 60% от среднего заработка родителя и быть не ниже прожиточного минимума на ребенка в регионе.

В России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком. Об этом пишет URA.RU.

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение. По мнению депутатов Госдумы, выплата должна составлять не 40, а 60% от среднего заработка родителя и быть не ниже прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Авторы инициативы считают, что это даст дополнительную поддержку семьям с детьми, а также повысит рождаемость и улучшит экономическое положение семей.