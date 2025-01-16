В России пени за просрочку оплаты коммунальных услуг выросли вдвое

Это произошло из-за завершения льготной программы расчета по ставке ЦБ 9,5%.

В России пени за просрочку оплаты коммунальных услуг выросли вдвое. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Энергосбытовой компании «Восток».

"Изменения связаны с тем, что с января 2025 года закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг применялся льготный порядок и расчет производился исходя из ключевой ставки — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться исходя из действующей ключевой ставки Центробанка РФ, которая на сегодняшний день составляет 21%", — пояснили эксперты.

Специалисты посоветовали россиянам не допускать задержек в оплате и вносить платежи до 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным, чтобы избежать лишних трат.

По закону пени за неоплату коммунальных услуг начисляются с 31 по 90 день просрочки платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. С 91 дня просрочки размер пени поднимается до 1/130 ставки рефинансирования.