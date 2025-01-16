В России могут увеличить выплату остатка маткапитала в два раза

Предлагается повысить его с 10 до 20 тысяч рублей.

В России могут увеличить выплату остатка маткапитала в два раза. Об этом пишет URA.RU.

Депутаты Госдумы в соответствующем проекте предлагают повысить его с 10 до 20 тысяч рублей.

Инициативу поддержали и подписали представители нескольких фракций. Законопроект внесут на рассмотрение 16 января этого года.

Авторы идеи добавили, что резкий рост цен требует также увеличения остатка средств маткапитала, который может быть выдан в виде единовременной выплаты.