В минздраве сообщили подробности аварии со скорой в Рязани
В машине скорой никто не пострадал. Травмы получили другие участники ДТП, которых вместе с транспортируемым пациентом доставили в больницу.
В минздраве сообщили подробности аварии со скорой в Рязани. Информацию РЗН. Инфо предоставили в пресс-службе ведомства.
По данным минздрава, машина скорой помощи двигалась согласно всем знакам преимущества на дороге: проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Бригада доставила пациента в ОКБ.
Отмечается, что в машине скорой никто не пострадал. Травмы получили другие участники ДТП, которых вместе с транспортируемым пациентом доставили в больницу.
Ранее появились кадры с места аварии.