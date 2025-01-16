В ГАИ рассказали о пострадавших в ДТП со скорой

16 января, примерно в 14:10, на улице Интернациональная, по предварительной информации произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи «Газель» под управлением 29-летнего рязанца и автомобиля «Лада Гранта» под управлением 46-летнего местного жителя.

В региональной ГАИ рассказали о пострадавших в ДТП со скорой. Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале ведомства.

ДТП произошло 16 января, примерно в 14:10, напротив дома № 16 на улице Интернациональной. По предварительной информации ГАИ, столкнулись скорая, под управлением 29-летнего рязанца, и «Лада Гранта», под управлением 46-летнего местного жителя.

В результате происшествия водитель легковушки, а также его 50-летний пассажир с различными травмами обращались за медпомощью.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появились кадры с места. В минздраве сообщили подробности аварии.