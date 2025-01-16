В Дядькове местные жители выступили против ликвидации сельского поселения

Местные жители призвали депутатов снять вопрос о ликвидации сельского поселения с голосования и прислушаться к их мнению.

В Дядькове местные жители выступили категорически против ликвидации сельского поселения. Об этом сообщил « ВидСбоку ».

Публичные слушания прошли в среду, 15 января. На мероприятии «чиновников заставили отдать стулья пожилым людям». Слушания длились больше часа.

По информации портала, бюджет Дядьковского поселения, который составляет 35 миллионов рублей, можно потратить только на нужды населения. После реформы, эти деньги будут тратить по усмотрению района. Это подтвердили власти.

Местные жители призвали депутатов снять вопрос о ликвидации сельского поселения с голосования и прислушаться к их мнению. Дядьковцев также возмутило наличие анонимных писем, которые голосовали «за» ликвидацию поселения. Письма присутствующие так и не увидели.

Чиновники отказывались проводить голосование, из-за того, что оно не предусмотрено положением. Справочное голосование провела староста села Людмила Егорова. По информации портала, администрация привела около 30 участников, которые должны были проголосовать «за» ликвидацию.

«Но реальные жители так убедительно выступали против, что приведенные постеснялись голосовать и просто остались сидеть», — написал «ВидСбоку».

По результатам слушаний «за» ликвидацию проголосовали глава поселения Андрей Шуваев и замглавы администрации Рязанского района Жанна Булатова.

При этом Жанна Булатова в ходе своего выступления признала, что в случае ликвидации поселения выделение финансирования на нужды поселения будет дольше, чем сейчас.

Фото — «ВидСбоку».