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Стало известно о других корпоративах подразделений рязанской горадминистрации
Празднование устроили сотрудники Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей и управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани.

Стало известно о других корпоративах подразделений и подведомственных структур рязанской горадминистрации. Об этом пишет «Новая газета — Рязань».

По данным издания, сотрудники Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей устроили празднование в ресторанно-гостиничном комплексе «Конюшенный двор». На мероприятии присутствовал начальник управления РМПТС по работе с имущественным комплексом Ново-Рязанской ТЭЦ Сергей Жариков. Фото сотрудники опубликовали в социальных сетях.

Также новогодний корпоратив организовало управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани. Он прошел в ресторане «Гранат» на улице Дзержинского.

Предположительно, организатором стала замначальника управления Мария Гермони. Присутствовали на вечеринке также глава ведомства Михаил Палачев и его заместитель Александр Галушкин.

Напомним, видео со скандального корпоратива с участием трех управлений горадминистрации появилось в соцсетях 3 января.

Фото: «Новая газета — Рязань».