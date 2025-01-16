В Рязани полицейские оштрафовали африканцев на стройке
Сотрудники Управления по вопросам миграции проверили в Рязани строительные объекты и места компактного проживания иностранных граждан.
Сотрудники Управления по вопросам миграции проверили в Рязани строительные объекты и места проживания иностранных граждан. Об этом 16 января сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Всего проверили около 50 мигрантов. Сотрудниками отдела иммиграционного контроля УМВД составлено 18 административных протоколов за нахождение на территории России с нарушением режима пребывания и представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета. Выписали штрафы на сумму 280 тысяч рублей.
Трех человек выдворили за пределы России.