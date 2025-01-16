Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за резкой смены температур

В регионе 16 января облачно, снег с дождем, на дорогах гололедица.

Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за резкой смены температур. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В регионе 16 января облачно, снег с дождем, на дорогах гололедица.

Температура воздуха по области ночью −8…−3°С, днём −3…+2°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.