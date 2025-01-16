Рязанцы пожаловались на не убранные с осени древесные отходы на улице Березовой

Автор поста добавил, что территорию вдоль стадиона школы № 64 также не убрали после работ по установке освещения.

Рязанцы пожаловались на не убранные с осени древесные отходы на улице Березовой. Об этом в четверг, 16 января, сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

«В Рязанской области хотят создать штаб по уборке пешеходных зон. В очередной раз пытаясь сделать видимость работы. В Роще на улице Березовая еще с осени лежат упавшие деревья, о чем неоднократно сообщалось в соответствующие службы, но, к сожалению, ситуация до сих пор не исправлена», — говорится в сообщении.

Автор поста добавил, что территорию вдоль стадиона школы № 64 также не убрали после работ по установке освещения.