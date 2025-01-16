Рязанцам рассказали о правилах безопасности во время Крещенских мероприятий
Ранее МЧС опубликовало список мест для Крещенских купаний.
Рязанцам рассказали о правилах безопасности во время Крещенских мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Верующим напомнили, что:
- перед окунанием лучше всего проконсультироваться с врачом;
- окунаться в воду можно только на оборудованных официальных иорданях или купелях, где спланировано дежурство спецслужб;
- перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;
- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;
- нырять с головой категорически запрещено;
- нельзя находиться в проруби более 1 минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма.
После купания необходимо растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду, выпить горячий чай и зайти в теплое помещение.
Ранее МЧС опубликовало список мест для Крещенских купаний.