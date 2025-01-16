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Рязанцам рассказали о правилах безопасности во время Крещенских мероприятий
Ранее МЧС опубликовало список мест для Крещенских купаний.

Рязанцам рассказали о правилах безопасности во время Крещенских мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Верующим напомнили, что:

  • перед окунанием лучше всего проконсультироваться с врачом;
  • окунаться в воду можно только на оборудованных официальных иорданях или купелях, где спланировано дежурство спецслужб;
  • перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;
  • к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;
  • нырять с головой категорически запрещено;
  • нельзя находиться в проруби более 1 минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма.

После купания необходимо растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду, выпить горячий чай и зайти в теплое помещение.

Ранее МЧС опубликовало список мест для Крещенских купаний.