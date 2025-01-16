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Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в начале 2025 года
Анализ регионального рынка труда показал, что на данный момент средняя зарплата местного жителя достигла 60,6 тысячи рублей, что на 9,6 тысячи больше, чем годом ранее.

Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в начале 2025 года. Исследование провел HH.ru.

Анализ регионального рынка труда показал, что на данный момент средняя зарплата местного жителя достигла 60,6 тысячи рублей, что на 9,6 тыячи больше, чем годом ранее.

Наибольший доход сейчас предлагают в сфере автомобильного бизнеса (125 тыс.), для топ-менеджеров компаний различных отраслей (117 тыс.), а также в секторе логистики и перевозок (105 тыс.).

Высокодоходными являются в Рязанской области и сфера рабочего персонала разного профиля (85 тыс.), сельскохозяйственная сфера (80 тыс.), строительный сектор (79 тыс.) и отрасль производства (77 тыс.).