Роспотребнадзор предупредил рязанцев о фальсифицированной молочной продукции
Товары выпускает «предприятие-призрак» ООО «Гринмилк».
Роспотребнадзор предупредил рязанцев о фальсифицированной молочной продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Товары выпускает «предприятие-призрак» ООО «Гринмилк».
«По имеющейся в Управлении информации, юридическое лицо ООО „Гринмилк“ деятельность по адресу: Рязанская область, г. Рязань, тер. Никуличи, район Никуличи, 12, с/т „Опыт“, участок 73 не осуществляет», — заявили в Роспотребнадзоре.
Рязанцев попросили сообщать ведомству при обнаружении фальсифицированной молочки в обороте.